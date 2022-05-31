Тбилиси, 31 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Тбилиси работники скорой медицинской помощи 31 мая вышли на акцию протеста возле здания Минздрава Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Http://head.adm44.ru Автобаза «скорой»

По данным журналистов, протестующие требуют увеличить медикам зарплату вдвое, а также достойных условий труда. Они сообщили, что сначала в течение двух недель вели переговоры с представителями минздрава, но соглашение не было достигнуто, только тогда работники скорой помощи вышли на акцию.

«К сожалению, со стороны министерства нет никакой реакции, но мы по-прежнему ждем их предложения», — сказал журналистам председатель профсоюза медицинских работников Ираклий Амиранашвили.

Как заявили участники акции, жители не пострадают от протестов, так как в акциях будут участвовать свободные от дежурства медики.