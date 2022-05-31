София, 31 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Правительство Болгарии не рассматривает вопрос продолжения миссии ВВС Нидерландов по охране болгарского воздушного пространства. Об этом 31 мая со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Драгомира Закова сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам Закова, на данный момент нидерландские летчики «полностью справились» с поставленными им задачами на болгарской территории, и в продолжении их присутствия на базах Болгарии нет необходимости.

«Возможно, в обозримом будущем между Софией и Амстердамом будут подписаны новые военные контракты, и тогда мы обеспечим выполнение таких соглашений», — резюмировал министр.

Напомним, мандат подразделения военно-воздушных сил Нидерландов по проведению совместных с ВВС Болгарии операций в болгарском воздушном пространстве истекает сегодня, 31 мая. В течение ближайших двух дней указанные подразделения должны доставить свои четыре истребителя F-35, а также другую технику на авиабазу в окрестностях Роттердама.