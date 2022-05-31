Токио, 31 мая 2022, 13:57 — REGNUM Власти Японии не намерены выходить из проекта «Сахалин-2», «даже если им скажут» прекратить участие. Об этом 31 мая заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.
Он добавил, что «хотя владельцем земли может быть Россия, право аренды, а также оборудование для сжижения газа и его транспортировки принадлежат японским компаниям и японскому правительству».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Японии заявили, что наблюдают за ситуацией вокруг проекта «Сахалин-2», а также за возможной покупкой китайскими компаниями доли Shell в этом проекте.
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