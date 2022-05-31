Москва, 31 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Германия не сможет «переварить» Калининградскую область. Об этом заявил 31 мая в пресс-центре ИА REGNUM депутат Государственной думы от Калининградской области (фракция СРЗП) Олег Нилов, выступая на круглом столе «Калининградская область в окружении врагов».

Duma.gov.ru Олег Нилов

Он сообщил, что в советские времена у ФРГ была «большая тяга» к Калининградской области, но после присоединения ГДР Западная Германия «наелась навсегда». «Она до сих пор не может переварить ГДР. Про Калининградскую область даже говорить не стоит», — отметил Нилов.

«Всем известна тяга спецслужб Германии по возвращению останков погибших фашистов. Когда я спрашивал своих германских собеседников, почему вы забыли могилы простых немцев в Калининградской области, мои вопросы отвергались», — сообщил депутат.