Белград, 31 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Несмотря на сложившуюся в настоящее время в мире ситуацию, властям Сербии удается не допускать ни антизападного, ни русофобского подхода. Об этом 31 мая заявил сербский президент Александр Вучич после принесения им присяги в Скупщине (парламенте) страны во время церемонии вступления в должность на второй президентский срок.

Predsednik.rs Александр Вучич

По словам Вучича, он гордится нынешней Сербией, которая ведет себя в соответствии с нормами международного права и потому недвусмысленно и ясно может осудить нарушение этого права.

«Горжусь Сербией, у которой нет ни антизападного, ни русофобского подхода. К нам «добро пожаловали» и Достоевский, и Шекспир, и Гете, и Хемингуэй, и этим Сербия может гордиться, даже если будет редкой страной в нынешнем мире», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич, который 3 апреля 2022 года был избран на этот пост на второй срок, принес присягу перед сербской Скупщиной (парламентом) и вновь вступил на эту должность.