Самара, , 13:40 — REGNUM Финансовую помощь в размере 1 млрд 145 млн рублей намерены оказать аграриям в текущем году в Самарской области. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Аграрии вышли на поля Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Мировой кризис и провал санкционного давления на Россию — трансляция»

Сообщается, что в регионе аграриям адресован обширный пакет мер поддержки, в числе которых субсидирование кредитных ставок системообразующим предприятиям сферы аграрно-промышленного комплекса и возобновление мер поддержки хлебопекарных предприятий. Так, 22 млн рублей в виде субсидий уже были направлены предприятиям, производящим хлеб.

Отмечается, что в настоящее время рассматривается вопрос увеличения объема финансирования на субсидирование кредитных ставок.

«В общей сложности в рамках антикризисной поддержки вместе со средствами, выделенными ранее, объем финансовой помощи аграриям в текущем году составит 1 млрд 145 млн рублей — в 3,5 раза больше, чем годом ранее», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что развитие сельхозпредприятий может поддержать и отсрочка по уплате основного долга по льготным кредитам, и гранты на некоторые направления сельскохозяйственной деятельности, а также льготная сельская ипотека и мораторий на проведение проверок, упрощение процедуры вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель.

Отмечается, что на заседании штаба также рассмотрели вопрос хода посевной кампании.

«Достаточно уверенно идет посевная компания, к сожалению, погодные условия не позволяют ее закончить до начала июня, необходимо еще 5−7 дней для того, чтобы выполнить все планы по севу. Тем не менее, хочу сказать, что прогнозы на урожай очень неплохие, потому что состояние озимых специалисты оценивают, как очень хорошее, и сегодня мы ожидаем рекордный урожай — около 30 центнеров с гектара», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.