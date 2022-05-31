Москва, 31 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Если в эфир Первого канала вернется «историк моды» Васильев, публично открестившийся от нашей страны, это будет гораздо более сильным сигналом американцам от их пятой колонны в России, чем название площади у посольства США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 31 мая.

NVO Посольство США в Москве

Как сообщалось ранее, на сайте «Активный гражданин» проходит голосование по выбору названия для безымянной площади на Новинском бульваре, где расположено американское посольство. Лидирует вариант «Площадь защитников Донбасса» (около 50% голосов).

«Голосование по наименованию площади у здания посольства США в Москве — это, конечно, хорошо, и его результат примерно понятен. Обратите внимание, однако, кому в первую очередь адресован этот сигнал или жест, как хотите: американцам. Им сигналы посылать, конечно, надо, но сейчас уже не в названиях площадей, этот этап давно пройден, а с подвесок стратегических бомбардировщиков, из пусковых шахт межконтинентальных ракет. И главное, — мощными ударами по их марионеткам на Украине, по их военным поставкам, по путям сообщения Киева с Западной Европой. Это будет гораздо более вразумительно, если этих людей ещё можно вразумить.

Что же до данного конкретного жеста по наименованию одного места в Москве в память о войне в Донбассе, то его эффект явно смазывается аморфностью реакции нашего общества на поведение отщепенцев из околокультурной среды, которые посмели что-то там произносить вразрез с очевидно проявленной народной волей в отпоре новому западному «дранг нах остен». Если правда то, что в эфир Первого канала возвращается так называемый «историк моды» Васильев, только недавно обгадивший специальную военную операцию и публично открестившийся от нашей страны, то это будет гораздо более сильным сигналом американцам от их пятой колонны в России, чем сигнал по площади.

Хорошо, будет перед американским посольством Площадь защитников Донбасса, но название это должно быть написано не на маленьких табличках, размещённых на домах, а на огромных транспарантах, на красной парче!

Посмотрите на улицы Москвы, улицы других наших крупных и малых городов, на транспорт, станции метро! Где «сигналы» нашему обществу по той действительно судьбоносной войне, в которую наша страна вынуждена была вступить в силу желания Запада через Украину добить нас? Где портреты героев нового освободительного похода русской армии и описания их подвигов, где призывы к оказанию поддержки жителям Донбасса и других территорий бывшей Украинской ССР, с которых изгнаны укронацисты? Где митинги на местах отправки посылок пострадавшим мирным жителям и солдатам — участникам операции? Где, наконец, открытые концерты военных песен этой и прошлой войны с фашистами? Кстати, и по радио, по ТВ всё это звучит очень и очень скудно.

Давайте дадим именно такие сигналы и заставим власть давать именно их», — отметил Михаил Демурин.