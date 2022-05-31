Москва, 31 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Рубль пережил более чем плодотворный месяц, поднявшись к многолетним максимумам против иностранных валют, и завершает месяц внушительным ростом третий месяц подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Пара доллар/рубль, которая открыла май в районе отметки 70 руб., в моменте уходила под 56 руб., а в последний день месяца, 31 мая, расположилась над уровнем 60 руб.

После рекордной девальвации в конце февраля-начале марта, наша валюта перешла к уверенному восстановлению, которое превзошло ожидания многих участников рынка.

Корректировка торговых цепочек в сочетании с мощными мерами валютного контроля привели к агрессивному укреплению курса рубля, который вступает в лето на высоких позициях.

Причем даже ослабление валютных ограничений пока не находит заметного отражения в поведении «россиянина» — недавнее внеплановое снижение ставки ЦБ РФ и ослабление требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50% вызвало лишь временное отступление рубля.

Локальную поддержку рублю, который дал слабину под конец прошлой недели, в понедельник оказало решение Банка России о временном ограничении операций с рядом иностранных бумаг. Это привело к новой волне выхода из инвалют в пользу покупок отечественной валюты.

Сохранение торговых барьеров говорит о наличии потенциала дальнейшего роста курса рубля, но в среднесрочной перспективе по-прежнему прогнозируется возвращение USD к уровням начала мая», — считает эксперт.

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