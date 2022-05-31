Санкт-Петербург, 31 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Ленинградской области осудили бывшего заместителя председателя областного комитета по социальной защите населения, которую признали виновной в организации и руководстве по растрате 1,6 млн рублей бюджетных средств, сообщили 31 мая в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Kurgan.veved.ru Вынесение приговора

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на скамье подсудимых оказалась Наталья Пшигоцкая, которую обвинили по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Организация и руководство в растрате, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Следствием и судом установлено, что подсудимая, состоявшая с 2014 года в должности заместителя председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области, поручила растратить бывшему директору «Лодейнопольского специального дом-интерната для престарелых и инвалидов» бюджетные 1,6 млн рублей, для приобретения более 500 билетов в театр.

«При этом, как установлено следствием, данной услугой воспользовались лица, не содержащиеся в доме-интернате, а иные граждане», — пояснили в ведомстве.

Пшигоцкая была признана виновной. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей условно с испытательным сроком на четыре года.