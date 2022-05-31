Москва, 31 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Германским потребителям придется считаться с дальнейшим повышением цен, потому что многих ресурсов по-прежнему мало, а оптовые цены по-прежнему резко растут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Pixabay.com Инфляция

«Трудящиеся ФРГ отчетливо видят, как их доходы падают из-за роста потребительских цен, — сказал Ильинский. — Согласно последним данным, договорная реальная заработная плата с поправкой на инфляцию снизилась на 1,8% в I квартале при ее номинальном увеличении на 4% по сравнению с 2021 годом. Профсоюз рабочих черной металлургии настаивает на повышении заработной платы на 8,2%, чтобы компенсировать рост стоимости жизни».

Как полагает Ильинский, введение единой европейской валюты лишило Германию валютной автономии и возможности проведения самостоятельной денежно-кредитной политики.

«Все эти функции добровольно переданы германским правительством в Европейский центральный банк, где решения принимаются коллективно представителями 19 стран. Теперь экономические решения принимают не в Берлине, а в Брюсселе с учетом мнения и интересов Вашингтона. Вместе с пессимистическими настроениями крупного германского бизнеса высокие цены на энергоносители, рост которых будет продолжаться, сдерживают восстановление экономики Германии. Тем не менее растущее базовое инфляционное давление также укрепляет решимость ЕЦБ поднять ставки, что, в свою очередь, увеличит стоимость заемных средств, повысит себестоимость германской продукции, снизит ее конкурентоспособность на мировом рынке и даст ещё дополнительный толчок экономики ФРГ для ее перехода в состояние глубокой стагфляции», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор объяснил, какую роль в росте германской инфляции сыграли действия евробюрократов.