Донецк, 31 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Атака зафиксирована в 11:50. С позиций в населённом пункте Курдюмовка по Гольмовскому было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских боевиков попал населённый пункт Александровка.