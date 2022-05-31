Стокгольм, 31 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Партия «Умеренных» хочет, чтобы министр юстиции внутренних дел Швеции Морган Йоханссон пришел в транспортный комитет риксдага, чтобы ответить на вопросы о хаосе в аэропортах. Об этом 31 мая написала новостная служба TT.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

По мнению главной оппозиционной партии в риксдаге, министр Йоханссон несет полную ответственность за длинные очереди в аэропортах.

«Люди рискуют пропустить праздники, потому что он не занимается проблемами, о которых знает, уже более шести месяцев», — заявила в интервью TT официальный представитель «Умеренных» Мария Штокхаус.

Длинные очереди в зонах предполетного досмотра объясняются в том числе длительным процессом проверки новых сотрудников службы безопасности аэропортов, проводимой спецслужбами, которые курирует Йоханссон. «Умеренные» призвали министра выделить больше ресурсов Службе безопасности Швеции, чтобы процесс найма новых сотрудников в аэропорт проходил быстрее.