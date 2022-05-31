Белград, 31 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич, который 3 апреля 2022 года был избран на этот пост на второй срок, принес присягу перед сербской Скупщиной (парламентом) и вновь вступил на эту должность. Трансляцию церемонии вступления сербского президента на этот пост 31 мая вели телеканалы страны.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Клянусь все свои силы посвятить сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, включая Косово и Метохию как ее составную часть, а также осуществлению человеческих прав и свобод, уважению и защите конституции и закона, сохранению мира и благосостояния всех граждан Республики Сербия и буду добросовестно и ответственно исполнять свои обязанности», — произнес слова присяги Вучич.

Затем он перекрестился и сказал: «Да поможет мне бог!». После этого в зале заседаний Скупщины прозвучал национальный гимн Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до $10 млн на программу, предполагающую «усиление гражданского активизма» в Сербии намерено выделить агентство США по международному развитию (USAID).