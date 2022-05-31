Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM За последние сутки в Петербурге выявили 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на пять случаев меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 31 мая в региональном оперштабе. В то же время госпитализация с ковидом за минувшие сутки возросла вдвое.

Врач в Красной зоне

Петербург остается «лидером» среди других регионов РФ по суточной выявляемости коронавируса, опережая Москву в этот раз на 58 случаев.

За сутки от COVID-19, как основной причины смерти, в Петербурге скончались 10 пациентов (-1 к уровню предыдущих суток), а были выписаны по выздоровлению 414 пациентов (+349).

По состоянию на 31 мая, в шести городских и одном федеральном стационарах города, принимающих больных с коронавирусом, находился 1101 человек (-68). За сутки поступило 70 больных (+35), выписано 16 (+8). В реанимационных палатах находятся 173 пациента (-8), к аппаратам ИВЛ подключен 41 больной (+8). В городе по-прежнему имеется 1439 коронавирусных коек.

На амбулаторном лечении от ковида находятся 1764 петербуржца, за сутки их число сократилось на 44 человека.

За время пандемии в Петербурге зафиксировано 1 529 500 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 492 695 человек, умерли от последствий болезни 33 836 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Петербурге госпитализировали всего 35 пациентов с ковидом