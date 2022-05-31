Москва, , 12:22 — REGNUM Бывшая компания McDonald’s подала заявки на регистрацию трёх новых брендов. Об этом 31 мая сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующие документы.

Ресторан McDonald’s на улице Большой Морской в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно заявкам в Роспатент, сеть быстрого питания рассматривает следующие названия — «Это он», «Точно он» и «Компас». Компания сможет под этими товарными знаками продавать и производить сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки. Под брендами ещё можно открывать закусочные, бары, кафе и рестораны с едой на вынос.

Ранее бывший McDonald’s подавал заявки на регистрацию ещё четырёх брендов — «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

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