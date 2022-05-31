Москва, 31 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Отказ от расчётов в американских долларах между странами ЕАЭС существенно снижает риски возможных финансовых санкций против членов Евразийского экономического союза за их независимую политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

«Страны, входящие в Евразийский экономический союз, имеют исключительно богатые природные ресурсы и занимают огромную территорию площадью более 20 млн квадратных километров. Объем международной торговли как внутри, так и вне ЕАЭС вырос за 2021 год более чем на 30%. Объем внутренней торговли между странами-членами ЕАЭС за 2021 год составил более 70 млрд долларов. При этом доля расчетов в национальных валютах в торговле стран Евразийского экономического союза достигла 75%», — сказал Ильинский.

При этом он подчеркнул, что страны союза постоянно обсуждают возможности дальнейшего поэтапного отказа от доллара США в расчетах между государствами ЕАЭС.

«Отказ от расчётов в американских долларах между нашими странами существенно снижает риски возможных финансовых санкций против членов Евразийского экономического союза за их независимую политику со стороны третьих стран, которые желали бы полностью контролировать торговые отношения между странами союза, — сказал Ильинский. — Отказ от использования доллара также означает, что вместо двойной конвертации рубль-доллар и доллар-тенге используется прямая конвертация рубль-тенге, что снижает издержки валютной конвертации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что страны ЕАЭС могут создать сильного конкурента долларовой системе.