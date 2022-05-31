Кишинёв, 31 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Власти Молдавии начнут срочно заниматься укреплением армии. Об этом 31 мая на пресс-конференции заявил спикер парламента республики Игорь Гросу.

Parlamentul Republicii Moldova Игорь Гросу

«То, что происходит на Украине, имеет последствия для безопасности Республики Молдова. Я это понимаю, и мы это видим, в том числе заявления некоторых российских официальных лиц», — сказал Гросу.

Спикер парламента отметил, что укрепление молдавской армии может проводиться при помощи «дружественных стран».

«Мы будем инвестировать в наши вооружённые силы, чего, к сожалению, не было сделано в течение 30 дней. Нейтралитет необходимо защищать», — сказал глава парламента.

При этом он подчеркнул, что нет данных, которые бы свидетельствовали об опасности распространения вооружённого конфликта на территорию Молдавии.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду также заявила, что республика якобы нуждается в значительном укреплении. Рассматривается вариант получения вооружений от НАТО.