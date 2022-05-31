Анкара, 31 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Турецкие власти не будут подключаться к антироссийским санкциям Запада и не позволят делать этого через Анкару. Об этом 31 мая заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит агентство «Анадолу».

Saeima Мевлют Чавушоглу

По словам главы турецкого МИД, санкции Запада на данный момент коснулись и России, и Турции.

«Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся (к санкциям — ред.) и не позволим делать это через нас», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что он хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.