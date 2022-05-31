Новосибирск, 31 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Завершено расследование дела в отношении бывшей сотрудницы полиции Новосибирской области — по факту хищения денежных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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В ведомстве уточнили, что речь идёт о главном бухгалтере отдела МВД России по Чулымскому району.

Было установлено, что с апреля 2017 по апрель 2021 года, она завышала размер заработной платы себе и своему супругу. Материальный ущерб составил более одного миллиона рублей.

Вину она признала частично, но следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд.