Брюссель, , 11:03 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может быть внесен в новый список персональных санкций Европейского союза. Об этом 31 мая заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на саммит Евросоюза.

Патриарх Кирилл Олег Варов / Московский патриархат

«Я думаю, да. Еще неделю назад я бы ответил утвердительно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не может помешать России торговать нефтью с третьими странами.