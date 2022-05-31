Донецк, 31 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:40 (совпадает с мск) — н. п. Кодема — н. п. Доломитное: выпущено 4 мины калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.