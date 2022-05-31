Канберра, 31 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. 30 мая Дэвид Литтлпрауд сменил Барнаби Джойса на посту лидера Национальной партии Австралии. Как заявил Литтлпрауд позднее в интервью телеканалу NineNews, его партия уже сейчас начинает подготовку к федеральным выборам в Австралии 2025 года.

Флаг Австралии

«Это не было реакцией на работу Барнаби Джойса в какой-либо форме. Речь скорее идет о том, кто готов вести партию к [выборам] 2025 года», — сказал Литтлпрауд, комментируя свое назначение.

«Этот процесс должен начаться сейчас, а не через 12 месяцев. Это долгий путь. Мы должны четко сказать людям, особенно в сельских районах Австралии, что мы их уважаем, что у нас готова убедительная политика, которая направлена на их интересы», — добавил политик.

Напомним, в тот же день новым лидером Либеральной партии Австралии стал Питер Даттон.