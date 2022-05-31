Москва, 31 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Уралвагонзавод поставил Министерству обороны России партию модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К, сообщили 31 мая в пресс-службе концерна.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бронированная разведывательно-штурмовая машина

«Рубцовский филиал АО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в Ростех) в рамках государственного контракта выполнил работы по капитальному ремонту с модернизацией командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К. Бронетехника прошла все виды ходовых и огневых испытаний под контролем военных представителей министерства обороны РФ», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что модернизация БРМ-1К направлена на повышение эффективности тактической разведки в современных операциях, за счет повышения тактико-технических характеристик и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных БМП.