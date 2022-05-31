Канберра, 31 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Новый лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон заявил, что избирателям «надоели» две крупнейшие партии Австралии после того, как худший результат его партии на федеральном уровне за 25 лет привел к отстранению «Коалиции» с правительственных постов после почти десятилетнего пребывания у власти. Об этом он заявил 31 мая в эфире телеканала NineNews.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

«Люди говорят: «Чума на оба ваших дома», поэтому мы тоже не слишком заинтересованы в этом», — заявил Даттон.

Новый лидер либералов также пообещал поддерживать новое лейбористское правительство в его работе по противодействию Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Я думаю, что [нынешний министр иностранных дел] Пенни Вонг, как и прошлый министр иностранных дел Марис Пейн, счастлива работать над построением отношений и добиваться наилучших результатов для своей страны», — сказал он.