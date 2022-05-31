Красноярск, 31 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется 1–2 июня в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС.

Yarnews.net Лесной пожар

Днём на западе центральных районов края, а также в горах южных районов и в Эвенкии местами ожидаются сильные дожди и грозы. При грозах прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

На юге Таймыра ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о пожарной опасности предупредили жителей Хакасии.

Читайте также: В районах Хакасии сохраняется пятый класс пожарной опасности