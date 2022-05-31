В Красноярском крае сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Красноярск, 31 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется 1–2 июня в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС.
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Лесной пожар
Днём на западе центральных районов края, а также в горах южных районов и в Эвенкии местами ожидаются сильные дожди и грозы. При грозах прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.
На юге Таймыра ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о пожарной опасности предупредили жителей Хакасии.
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