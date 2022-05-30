Абакан, , 14:18 — REGNUM В Усть-Абаканском и Аскизском районах Хакасии 31 мая сохранится пятый класс пожарной опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Лесной пожар Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл

Как уточнили в министерстве, ссылаясь на данные синоптиков, 31 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

При обнаружении любого очага возгорания в лесу или задымления жителей Хакасии просят обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лесопожарного сезона в Хакасии зафиксировано 62 лесных пожара.

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