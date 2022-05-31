Нижний Новгород, 31 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. 3 июня стартует первый рейс судна на подводных крыльях «Валдай 45P» из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск (Марий Эл). Об этом сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин в своем telegram-канале.

telegram-канал нижегородского губернатора Глеба Никитина Судно на подводных крыльях Валдай

Время в пути составит около 3,5 часов, стоянка в марийском городе продлится около 4 часов. Стоимость билета в одну сторону составит 1250 рублей по стандартному тарифу, 1 тыс. рублей — льготная цена.

Из Нижнего Новгорода судно отправится в 8:30 мск, обратно из Козьмодемьянска — в 16:00 мск. Рейсы будут осуществляться по пятницам.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года Нижегородская область и Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве в сферах культуры, искусства и туризма. Сотрудничество будет развиваться в направлении популяризации историко-культурного наследия, туристского потенциала и народных художественных промыслов регионов, интенсификации развития творческих индустрий, обеспечения максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства, развития туризма, в том числе продвижения региональных туристских продуктов.

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