Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM Из Свердловской области в соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) для прохождения военной службы по призыву направлено более 500 новобранцев. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Призывники Mil.ru

пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ «Все призывники обеспечены военной формой, несессерами, банковскими и персональными электронными картами, а также необходимыми медицинскими средствами защиты на время следования к местам прохождения военной службы».

Молодое пополнение перевозится в составе воинских поездных команд.

На сборном пункте, обеспечивающем отправку призывников к месту службы, продолжает действовать система по соблюдению эпидемиологических мер. В частности, все помещения и территория пункта перед подготовкой отправки обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами от коронавируса.

Всего в регионе работают 79 муниципальных призывных комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, в соединения и воинские части Тихоокеанского флота ВМФ России начали прибывать первые новобранцы, призванные весной текущего года.

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