Москва, 31 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. За 3,5 года число самозанятых в Москве превысило 1 миллион человек. Это около 15% от всех работающих в столице. Об этом 31 мая написал мэр Сергей Собянин в своём блоге.

Nalog-briz.ru Самозанятый

По его словам, среди самозанятых Москвы самые распространенные профессии — это дизайнеры и художники, программисты и репетиторы, курьеры и водители, строители и ремонтники

За январь–апрель 2022 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 2,3 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Они могут платить 4-6% налога от дохода и заниматься своим делом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Москве количество самозанятых превысило 800 тыс. человек.

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