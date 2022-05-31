Берлин, 31 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Германский канцлер Олаф Шольц делает вид, что помогает Украине, но в действительности ведёт двойную игру. Об этом пишет британское издание The Spectator, ссылаясь на мнение старшего научного сотрудника Германского института международных отношений Сабины Фишер.

Официальное интернет-представительство президента Украины Олаф Шольц

Эксперт напомнила, что недавно в своём телевизионном обращении к украинцам Шольц заверил, что Берлин — на их стороне. При этом Киев не получал вооружения от ФРГ с марта, обещанных поставок оружия нет.

По словам Фишер, игра Шольца видна со стороны. Дело в том, что германское правительство всегда отдавало приоритет торговым отношениям с Москвой.

«Берлин и сейчас отдаёт им предпочтение, при этом делая вид, что поддерживает Украину в рамках консенсуса ЕС и НАТО. Это старая добрая двойная игра то с Востоком, то с Западом, которую Германия ведёт со времён Вилли Брандта», — приводит издание мнение эксперта.

Фишер подчёркивает невыносимость «немецкого меркантилизма», конца которому пока не предвидится. Она полагает, что-либо политики в ФРГ его всё же прекратят, либо ЕС ждёт распад.

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