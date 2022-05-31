Белгород, , 09:43 — REGNUM Военно-исторические сборы «Армата» стартовали 30 мая в Новооскольском округе Белгородской области. Основы армейской подготовки получат более двух тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Военно-исторические сборы «Армата» https://belregion.ru

В палаточном лагере проведут восемь смен. Студенты техникумов и колледжей, школьники и воспитанники военно-патриотических клубов согласно общевойсковому уставу Вооруженных Сил РФ смогут пройти допризывную спецподготовку в условиях, приближенных к реальным. В сборах примут участие 2 200 «призывников» и 22 инструктора регионального отделения ДОСААФ и образовательных организаций области.

«Наша задача — погрузить молодёжь, увлечь её, если сможем, отвлечь от телефонов. ⠀ Но главное, реализуя этот проект, создать в нашем регионе лучший военно-патриотический лагерь страны на базе Центра патриотического воспитания молодёжи. Начиная от медпункта и заканчивая специальными классами, где парни смогут обучаться, например, управлению квадрокоптерами, тепловизорами. Надо продемонстрировать им современную боевую тактику через интерактив с помощью 3D очков и других цифровых тренажёров. Им должно быть здесь интересно, программа должна быть насыщенной. По итогам лета подведем итоги вместе с общественностью и Министерством по делам молодёжи», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Сборы продлятся до 22 июля.