Кабул, 31 мая 2022, 09:31 — REGNUM Министерство по делам беженцев и репатриации правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что за последние девять месяцев из Ирана в Афганистан вернулись почти 700 000 афганских беженцев, часть из которых была принудительно депортирована.
По сообщению информационного агентства «Шафакна», высокопоставленный чиновник министерства по делам беженцев и репатриации Мохаммад Арсалах Хароти, недавно посетивший провинцию Герат, заявил на пресс-конференции, что афганские беженцы всё чаще возвращаются из Ирана.
«После падения республики из Ирана вернулось от 600 до 700 тысяч афганских беженцев, некоторые из которых были депортированы принудительно», — сказал он.
Иранские официальные лица заявили, что миграция афганцев в Иран увеличилась после падения республики. Иран оценивает численность афганских беженцев в стране в пять миллионов человек.