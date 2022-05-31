Кабул, 31 мая 2022, 09:25 — REGNUM В Афганистане 4 июня стартует общенациональная кампания по вакцинации от коронавируса. Она продлится один месяц. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Афганистана Джавед Хаджир, сообщает Ariana News.
Он добавил, что в рамках кампании будут вакцинированы от 4,5 до 4,8 миллиона человек.
По официальным данным, с момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в августе 2021 года в Афганистане было вакцинировано более 4,5 миллиона человек, в результате чего общее число получивших прививку от COVID-19 достигло 8,5 миллиона человек.