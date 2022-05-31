Кабул, , 09:25 — REGNUM В Афганистане 4 июня стартует общенациональная кампания по вакцинации от коронавируса. Она продлится один месяц. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Афганистана Джавед Хаджир, сообщает Ariana News.

Вакцинация Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

Он добавил, что в рамках кампании будут вакцинированы от 4,5 до 4,8 миллиона человек.

По официальным данным, с момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в августе 2021 года в Афганистане было вакцинировано более 4,5 миллиона человек, в результате чего общее число получивших прививку от COVID-19 достигло 8,5 миллиона человек.