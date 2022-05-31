Москва, 31 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры работы боевых расчетов артиллерийских подразделений ВДВ, уничтоживших огневые позиции украинских минометчиков.

Mil.ru Реактивная артиллерия на учениях

«Артиллерийская батарея 122-мм гаубиц Д-30 заняла огневую позицию сходу и нанесла удар по выявленной огневой позиции минометов ВСУ. Военнослужащие ВДВ огнем из гаубичных орудий Д-30 уничтожили огневые позиции минометчиков, военную технику, а также оборонительные сооружения ВСУ», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.