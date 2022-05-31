Лондон, , 09:22 — REGNUM Нефтеперерабатывающие предприятия по всему миру с трудом справляются с мировым спросом на дизельное топливо и бензин, провоцируя рост цен и обостряя дефицит, сообщает 31 мая Reuters.

Дорогой бензин Images Money

Мировой спрос на топливо восстановился до допандемического уровня, но сочетание нескольких факторов — закрытия заводов в связи с пандемией, санкций против России и экспортных квот в Китае — ограничивает возможности нефтеперерабатывающих компаний по удовлетворению спроса. Крупнейшие нефтеперерабатывающие страны — США, Китай и Россия — находятся ниже пиковых уровней переработки, что подрывает усилия мировых правительств по снижению цен за счет высвобождения сырой нефти из запасов.

В 2020 году из-за пандемии множество предприятий закрылось из-за падения доходов.

«Когда случилась коронавирусная пандемия, ожидалось, что спрос на нефть в мире не упадет еще долго, и всё же многие нефтеперерабатывающие мощности пришлось закрыть насовсем», — говорит управляющий директор энергетической консалтинговой компании Peninsula Energy Рави Рамдас.

По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году мировые мощности по переработке нефти сократились на 730 000 баррелей в день, что стало первым снижением за последние 30 лет. Количество баррелей, перерабатываемых ежедневно, упало до 78 млн баррелей в день в апреле 2022 года — это самый низкий показатель с мая 2021-го, намного ниже среднего показателя до пандемии, составлявшего 82,1 миллиона баррелей в день.

Запасы топлива падают уже семь кварталов подряд. Таким образом, хотя цена на сырую нефть в этом году выросла на 51%, фьючерсы на топливо в США выросли на 71%, а маржа переработки бензина в Европе недавно достигла рекордной отметки в 40 долларов за баррель.

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