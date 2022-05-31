Южно-Сахалинск, 31 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. На Сахалине реализация инвестиционного проекта помогла расширить объёмы вылова в прибрежной зоне Кунашира и исключительной экономической зоне России собственным флотом и объёмы переработки сырья в цеху. В итоге на Южно-Курильском рыбокомбинате организовали 50 новых рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в областном правительстве.

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Реализация проекта началась в 2018 году.

«Южно-Курильский рыбокомбинат — одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Сахалинской области — ведет масштабный промысел горбуши, кеты, минтая, трески, сельди тихоокеанской, сардины-иваси, камбал дальневосточных и других видов биоресурса. Общий объем инвестиций предприятия в реализацию проекта, способного принести значимый социально-экономический эффект, составил более 1 миллиарда рублей», — рассказал руководитель агентства по рыболовству Сахалина Иван Радченко.

Рыбокомбинат приобрел траулерное судно СТ «Асбьорн», на борту которого есть трал и невод. Емкость позволяет хранить улов в объёме до 800 тонн в сутки. Также был закуплен комплекс оборудования по переработке сырья — мощность перерабатывающего цеха увеличилась до 200 тонн в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочей поездки в Магаданскую область полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев осмотрел стройку завода по переработке и рафинированию рыбного жира с дальнейшим производством капсулированного рыбного жира насыщенного Омега-3.