Лондон, 31 мая, 2022, 09:01 — ИА Регнум. С призывом уйти в отставку из-за скандала с вечеринками во время общенационального, связанного с COVID-19 локдауна обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону бывший министр культуры страны и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт. Об этом 31 мая сообщает The Guardian.

Conservatives.com Борис Джонсон

Уточняется, что Райт вошел в группу из 20 членов парламента от Консервативной партии, которые призывают нынешнего премьер-министра Британии уйти в отставку с занимаемого им поста.

При этом указывается, что в письме, которое размещено на сайте бывшего британского генпрокурора, он отметил, что «не уверен, что премьер-министр сознательно ввёл в заблуждение палату общин», добавив, что Джонсон мог бы быть осторожнее, когда утверждал, что в его резиденции не было вечеринок в период локудауна.

Также Райт возложил ответственность за эти неуместные развлекательные мероприятия в первую очередь на действующего главу британского правительства, уточнив, что они нанесут «реальный и долговременный ущерб репутации не только этого правительства, но и институтов власти в целом».

«Сейчас мне кажется, что премьер-министр, оставшийся у власти, будет препятствовать достижению этих важнейших целей. Поэтому я с сожалением пришёл к выводу, что на благо нынешнего и будущих правительств премьер-министр должен уйти в отставку», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон взял на себя ответственность за вечеринки, которые были организованы в правительственном офисе во время общенационального локдауна, введённого на фоне пандемии коронавирусной инфекции.