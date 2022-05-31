Москва, , 08:56 — REGNUM Производитель одежды и аксессуаров под торговой маркой Jacquemus отказался от поставок продукции в Россию. Об этом 31 мая сообщает газета «Ведомости».

Одежда

Издание ссылается на источники, близкие к компании. Один из собеседников пояснил, что таким образом компания исполняет личное пожелание создателя бренда, французского модельера Симона Жакмю, взволнованного спецоперацией России на Украине.

Источник рассказал об «очень эмоциональном письме», написанном модельером по этой теме, в котором сообщается о решении остановить поставки продукции.