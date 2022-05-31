Вашингтон, 31 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В случае вступления Финляндии в НАТО протяженная граница этой страны с Россией станет для альянса «стратегическим кошмаром». Об этом 31 мая говорится в статье старшего научного сотрудника Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эммы Эшфорд для агентства Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По мнению эксперта, лидеры США и НАТО желают вступлением Финляндии и Швеции в альянс нанести ущерб России, однако при этом не учитывают издержки от такого присоединения.

При этом Эшфорд указывает, что если, как она считает, вхождение в НАТО Швеции будет способствовать некоторой стратегической выгоде для альянса в виде усиления контроля над Балтийским морем, то граница Финляндии с Россией протяженностью более 1,3 тысячи км является «стратегическим кошмаром».

Также она указала, что до того, как одобрить заявки Швеции и Финляндии на вступление этих стран в НАТО, политикам нужно полностью представить себе складывающуюся при этом стратегическую картину и подумать, укрепит ли такой шаг альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обсуждение заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО стало одной из тем телефонного разговора, который помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 30 мая провёл с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном.