Токио, 31 мая, 2022, 08:39 — ИА Регнум. «Судорожные» и дорогостоящие попытки Евросоюза по замене поставок энергоресурсов из России альтернативными являются причиной болезненных перебоев на мировом рынке и подпитывают инфляцию еще больше. Об этом 31 мая говорится в статье основателя сингапурской аналитической компании Vanda Insights Ванданы Хари для японского издания Nikkei Asian Review.

Дарья Антонова ИА REGNUM Энергоресурсы

По мнению автора, у Японии есть полное право не выходить из совместных с Россией нефтегазовых проектов на Сахалине, и в данный момент уже пришло время для того, чтобы «самозваные арбитры того, как страны должны протестовать против спецоперации Москвы на Украине», стали бы смотреть на эту ситуацию масштабно и в долгосрочной перспективе.

Также она указала, что в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» на долю Японии приходится около 9% импорта сжиженного природного газа (СПГ), в то же время стране на этом рынке составляет активную конкуренцию Китай, и в 2021 году он обогнал ее, став крупнейшим в мире импортером СПГ.

При этом Хари отметила, что желание ЕС уменьшить закупки газа у России при наращивании импорта СПГ способствуют усилению глобальной конкуренции за этот ограниченно доступный ресурс, а потому власти Японии вряд ли будут оказывать давление на компании страны, чтобы они вышли из сахалинских проектов без обеспечения альтернатив.

Кроме того, эксперт уточнила, что именно в этом и заключается то «глубокое заблуждение» лидеров Запада, которые призывают страны Азии отказаться от энергоресурсов из России, как будто таковые равносильны «шоппингу в супермаркете».

«Это опасное заблуждение уже укоренилось в Европейском союзе, который принял подход к санкциям по формуле «действуй сейчас — думай потом». Здесь наметилась линия на поэтапный отказ и бойкот российской энергетики, а также финансовой и судоходной инфраструктуры, поддерживающей торговлю энергоресурсами. Дорогостоящие судорожные попытки блока обеспечить себе альтернативные поставки вызывают болезненные перебои с получением энергии и еще больше подпитывают многолетнюю инфляцию, которая сейчас наблюдается и во всём остальном мире», — написала она в своей статье.

В то же время Хари указала, что у стран ЕС в этом случае хотя бы есть географическое и политическое преимущество в вопросе того, что страны — члены сообщества смогут помогать друг другу в этой ситуации, чего нет у Японии.

«Япония уже объявила о поэтапном отказе от импорта российской нефти. Но ей нельзя ошибиться в плане несоблюдения осмотрительности в том, что касается ее участия в развивающихся российских добывающих проектах, которые будут иметь очень весомые, долгосрочные и даже непредсказуемые последствия», — заключила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти может быть частичным.