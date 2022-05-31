Луганск, 31 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Строительство асфальтобетонных заводов ведётся в Луганской Народной Республике (ЛНР) с участием российских специалистов. Россия помогает восстанавливать дороги, водопроводы и газопроводы, рассказал глава республики Леонид Пасечник в опубликованном 31 мая интервью ТАСС.

Пресс-служба губернатора Курганской области Асфальтобетонный завод в Кургане

По его словам, в Красном Луче ремонтируют дороги специалисты из Башкирии, в Перевальский район прибыла дорожная техника, которая будет восстанавливать дорогу к границе с Донецкой Народной Республикой, до города Дебальцево.

«Российские специалисты начали строительство асфальтобетонных заводов в Луганске и Красном Луче, в планах построить ещё несколько, а также возвести завод по производству бетона», — сказал Пасечник.

Россия помогает республике с ремонтом водопроводных и газовых сетей, с поставками оборудования. Это, к примеру, шкафные регуляторные пункты, используемые для очистки природного газа от механических примесей.

Пасечник подчеркнул, что Россия оказывает республике помощь и поддержку с 2014 года.

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