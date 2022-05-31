Мехико, 31 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Сформировавшийся над Тихим океаном ураган «Агата» достиг берегов Мексики, сообщает 31 мая метеорологическая служба страны.

Ураган

«В 15:30 (23:30 мск 30 мая) ураган второй категории «Агата» вышел на сушу в районе населенного пункта Редонда в муниципалитете Сан-Педро-Почутла в штате Оахака», — говорится в сообщении службы в Twitter.

Отмечается, что скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 46 м/с с порывами до 57 м/с.