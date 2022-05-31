Луганск, 31 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Город Северодонецк в Луганской Народной Республике освобождён на треть, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в опубликованном 31 мая интервью ТАСС.

Glava-lnr.info Глава ЛНР Леонид Пасечник

По его словам, сейчас бои идут в городской застройке, и наступающие силы продвигаются не так быстро, как хотелось бы. Защитники Донбасса стремятся, насколько это возможно, сохранить инфраструктуру города, тогда как украинская сторона применяет тактику прикрытия мирным населением.

«Можно уже говорить, что треть города под нашим контролем», — сказал Пасечник.

Освобождение Северодонецка и Лисичанска — основная задача сил ЛНР на данный момент. Группировка украинских войск на этих направлениях — около 10 тыс. человек, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая пресс-служба Народной милиции ЛНР объявила о начале штурма Северодонецка.

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