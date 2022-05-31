Ханчжоу, Китай, 31 мая, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Первая в Китае интеллектуальная электростанция, использующая солнечную и приливную энергию для выработки электроэнергии, была подключена к электросети, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Зеленая энергетика

Запуск в полную эксплуатацию электростанции в восточно-китайской провинции Чжэцзян знаменует новые достижения страны в использовании морских энергетических ресурсов, а также в развитии и строительстве новой энергетической сети. Электростанция, расположенная в городке Угэнь близ города Вэньлин, имеет установленную мощность 100 МВт, по данным China Energy Investment Corporation (China Energy), ведущего энергетического гиганта страны.

Ее годовая выработка электроэнергии превысит 100 млн кВт/ч, что достаточно для удовлетворения годовой потребности в электроэнергии примерно 30 000 городских домохозяйств. Мощность электростанции, вырабатывающей электроэнергию, позволяет экономить более 31 000 тонн стандартного угля и сокращать выбросы углекислого газа почти на 85 000 тонн в год по сравнению с обычными угольными электростанциями.

На заводе используются технологии контроля беспилотных летательных аппаратов и интеллектуальные системы диагностики с использованием искусственного интеллекта.