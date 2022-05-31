Тайбэй, 31 мая, 2022, 06:47 — ИА Регнум. На Тайване в ходе тренировочного полёта разбился учебно-тренировочный самолёт ВВС AIDC AT-3, пилот погиб. Об этом пресс-служба администрации главы острова 31 мая сообщает на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

По официальной информации, разбившийся самолёт вылетел с базы ВВС Ганшань в городе Гаосюн, расположенном на юго-западе острова.

пресс-служба администрации главы Тайваня «Несмотря на то, что поисково-спасательная команда оперативно приступила к спасательным работам, к сожалению, пилот самолёта был найден погибшим».

В настоящее время власти устанавливают причину произошедшего.

AIDC AT-3 является тайваньским реактивным двухместным учебно-тренировочным самолётом, созданным компанией Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) в начале 80-х годов прошлого века совместно с американской компанией Northrop Corporation.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте истребитель Военно-воздушных сил Тайваня Mirage 2000 разбился в ходе тренировочного полёта, пилот катапультировался.