Пекин, 31 мая, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Река Сицзян в бассейне реку Чжуцзян на юге Китая разлилась 30 мая, что стало первым крупным наводнением в стране в 2022 году, сообщило Министерство водных ресурсов страны, передает 30 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В 11:00 по местному времени 30 мая приток воды из водохранилища Лунтань, расположенного в верховьях реки Сицзян, составил 10 900 кубометров в секунду.

Министерство поддерживает чрезвычайный режим реагирования IV уровня для предотвращения наводнений, который был введен ранее из-за сильных дождей, обрушившихся на многие провинциальные районы южного Китая.

Власти обещают приложить усилия для тщательного мониторинга ситуаций с осадками, водой и наводнениями, а также направлять работу по координации и управлению проектами по охране водных ресурсов.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями, причем уровень I является самым серьезным.