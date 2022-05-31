В Екатеринбурге обнаружили опасный фарш
Екатеринбург, 31 мая, 2022, 06:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге обнаружили фарш, заражённый опасными бактериями. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.
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Говядина. Фарш
Уральское предприятие самостоятельно направило продукцию на производственный контроль. В ходе исследования выяснилось, что фарш заражён сальмонеллой группы С. Данные бактерии являются возбудителем опаснейшей кишечной инфекции. Они устойчивы к антибиотикам и выживают в условиях экстремального холода.
На прилавки заражённый фарш не попал. Опасную продукцию изъяли.