Екатеринбург, 31 мая, 2022, 06:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге обнаружили фарш, заражённый опасными бактериями. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.

Alexas_Fotos Говядина. Фарш

Уральское предприятие самостоятельно направило продукцию на производственный контроль. В ходе исследования выяснилось, что фарш заражён сальмонеллой группы С. Данные бактерии являются возбудителем опаснейшей кишечной инфекции. Они устойчивы к антибиотикам и выживают в условиях экстремального холода.

На прилавки заражённый фарш не попал. Опасную продукцию изъяли.