Вашингтон, 31 мая, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Урегулирование ситуации вокруг Украины путем переговоров было бы логичным развитием текущей ситуации, заявил глава комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Я полагаю, развязка посредством переговоров была бы логичным выбором», — заявил он.

Милли добавил, что Киев, Россия и республики Донбасса должны самостоятельно прийти к этому выбору. В противном случае российская специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжаться до победы. Сам Милли отказался давать оценки вероятных итогов спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует поставлять киевскому режиму ракетные системы, которые позволят наносить удары по российской территории. При этом 21 мая он подписал законопроект о выделении Киеву военной помощи на общую сумму $40 млрд.