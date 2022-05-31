Москва, 25 апреля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), призвал поблагодарить жителей Донбасса за их долготерпение и героизм.

ТАСС/Сергей Карпухин

«Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются, на это просто больно смотреть. Но мы наведём там порядок, это точно», — сказал он, призвав поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм.

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Также глава государства оценил перспективы донбасских предприятий. По словам Путина, многие из них имеют хорошие перспективы.

«Хочу сказать, что вообще у Донбасса очень хороший промышленный потенциал. Неслучайно 20-е годы, мы все помним эти плакаты 20-х годов «Донбасс — сердце России», вот это так было тогда, в значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом, но он сохраняется», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России заявлял, что путь воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, их возвращения на Родину был дольше и трагичнее, чем у Крыма, но это всё-таки произошло.

6 марта в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодёжи Путин заявил, что Донбасс повернулся к России, ждал от неё помощи, и Россия встала на защиту своих людей, живущих совсем рядом.

Главный смысл спецоперации заключается в том, что Россия пришла на помощь своим, сказал президент в феврале 2024 года. Россия не бросит своих людей в Донбассе и Новороссии, в том числе потому, что в противном случае её потери возрастут многократно, у детей России не будет будущего, а со страной перестанут считаться, подчеркнул глава государства.