Брюссель, 31 мая, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Помощь, которую ЕС будет предоставлять Украине, будет зависеть от реформ и мер Киева по борьбе с коррупцией, говорится в заявлении по итогам первого дня саммита Евросоюза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В документе отмечается, что государства содружества «готовы сыграть ведущую роль» в этой поддержке, которая должна быть всесторонней, чтобы «восстановить страну для будущего».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС оказал Украине крупнейшую в своей истории экономическую поддержку. 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз и его партнеры по G7 («Группа семи») решили направить в качестве финансовой помощи Киеву еще €9 млрд.